Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Fevkani köprüsü çalışmalarını değerlendirdi.

Zonguldak’ta 67 yıl önce yapılan; riskli olduğu ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü’nde çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köprü altındaki esnafın tamamen tahliye edilmesinin ardından yıkım çalışmalarının başlayacağını ifade ederek şöyle dedi:

“Esnafımızın tamamen taşınmasını boşaltmasını bekliyoruz. Taşınan taşınacak esnaflarımıza daha önce söyledik. Her türlü desteği yardımı yapacağız. Yapıyoruz. Bir an önce boşaltılmasını bekliyoruz. Bir yandan hazırlık çalışmaları devam ediyor. Şu anda tamamen orası yayadan arındırılacak. Daha öncede söyledik. Bizim için can ve mal güvenliği en önemlisi. Çalışmalar yapılırken insanların oraya girmemesi gerek. İş güvenliği tedbirleri önemli. Boşaltma çalışmaları da devam ediyor. Takip ediyoruz. En kısa zamanda temizlenerek tamamlanacak.”