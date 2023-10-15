Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 800 Yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek denetlemede bulundu.

Eyyübiye ilçesinde bulunan 800 Yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Vali Şıldak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastane bahçesindeki hasta yakınlarıyla sohbet ederek talepleri dinledi, notlar aldı. Daha sonra acil servise geçen Vali Şıldak, erişkin acil, çocuk acil, sarı ve yeşil alan bölümlerindeki çalışmaları inceledi. Özellikle hastanedeki poliklinik hizmetleri temizlik koşullarını inceleyen Vali Şıldak, hastanede bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi.

Zaman zaman habersiz kurum ziyaretleri gerçekleştireceğini belirten Vali Hasan Şıldak başta sağlık kurumları olmak üzere bütün kamu kurumlarında vatandaşlara kusursuz ve hızlı hizmet sunulmasının esas olduğunu, vatandaş memnuniyetinin oluşmadığı hiç bir hizmet istemediğini belirtti.