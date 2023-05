Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mayıs’ta kutlanan “Dünya Çiftçiler Günü” ve “Eczacılık Günü” vesilesiyle birer mesaj yayınladı.

“Fedakar eczacılara başarılar dilerim”

Eczacılığın insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Kökeni, hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanılmaya başlandığı 3 bin yıllık bir tarihe uzanan eczacılık mesleği, ülkemizde 14 Mayıs 1839 tarihinde “Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” ye bağlı bir sınıf açılmasıyla bilimsel eğitim ile kurumsallık kazanmıştır. Eczacılar, 184 yıllık süre zarfında halk sağlığını korumak ve iyileştirmek adına etkin, nitelikli ve kesintisiz bir biçimde hizmet sunmaktadır. Eczacılar, sağlık sisteminin en vazgeçilmez meslek grupları arasında yer almakta, en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. Eczacılar; ilaçların hazırlanması, saklanması ve reçete edilmesi hakkındaki bilgilerinin yanı sıra, ilaç olarak değerlendirilmesi gereken diğer ürünler hakkında da uzman olan kişidir. İlaç üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten eczacılarımız, herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Bilimsel eczacılığın kuruluşunun 184. yılında, toplum sağlığının korunmasında birinci basamak sağlık çalışanları olarak, hizmetlerini sürdüren tüm Eczacılarımızın, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü içtenlikle kutlar, halkımıza fedakârlıklarını esirgemeyen eczacılarımıza en derin muhabbetlerimi sunar, çalışmalarında üstün başarılar dilerim.” dedi.

“Vefakar çiftçilerimizin yanındayız”

Çiftçilerin, toprağı aşkla, emekle işleyip, alın teri ile harmanladığını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, şöyle dedi, “Geçimini topraktan sağlayan, aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Onları hatırlamak için, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından, 1984 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 14 Mayıs tarihi tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanılmaktadır. Tarlalara ekilen sadece tohum değildir, emektir, sevdadır, hayattır, gelecektir. Toprağa düşen her tohum, onlarla hayat bulur. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan türlü nimetin üretiminde alın teri dökerek, yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Milli ekonominin temeli ziraattır” sözleriyle, tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşı olduğunu belirtmiştir. Tarım ve hayvancılıkta her kademede çalışan vefakâr çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin artırılması için, hak ettikleri seviyeye ulaştırılmalıdır. İlimizde tarım ve hayvancılığın kalkınması büyük bir önem taşımaktadır. Bu alandaki yatırımları destekleyici çalışmalarımız her yıl artarak devam etmektedir. Bu vesileyle, nasırlı elleriyle toprağı yoğurup, alın terini eksik etmeyen, soframıza gelen her türlü nimette büyük payı olan ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü” içtenlikle kutluyorum. Bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”