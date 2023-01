Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, muhtarların devlet-millet bütünleşmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle birlikte, 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısında Ladik ilçesindeki mahalle muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların, bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan eğitim, sağlık, altyapı, güvenlik, kültür, sanat ve spor gibi her alanda mahallelerine hizmet getirilmesi noktasında her kurumla irtibat halinde gecesini gündüzüne katarak görev ifa ettiğini belirten Zülkif Dağlı, vatandaşların derdiyle dertlenen, hastasından cenazesine ve düğününe kadar her türlü üzüntüsünde ve sevincinde yanında olan muhtarların devlet-millet bütünleşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sosyal yaşamın her alanında, insan ve hizmet odaklı bir anlayışla gayret gösteren muhtarların çalışmalarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, ilgili kurum ve kuruluş yöneticileriyle birlikte muhtarları düzenli olarak kendi ilçelerinde ziyaret ederek, görevlerinin ifası sırasında karşılaştıkları sorunların çözümü ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında istişarelerde bulunduklarını ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman muhtarların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.