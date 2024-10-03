Kars Valisi Ziya Polat, belki de suyunun önümüzdeki yıllarda savaş sebebi olacağını belirtti. Vali Polat, önümüzdeki 20 yılda dünyanın yüzde 60’ının ulaşılabilir su kaynaklarına, içilebilir ve kullanılabilir su kaynaklarına ulaşmasının mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Kars’ta Vali Ziya Polat’ın ev sahipliğinde bölge valilerinin de katılımıyla ’Aras Havza Su Kurulu Toplantısı’ düzenlendi. Valilik Kar Salonu’nda düzenlenen toplantıda havza ölçekli yönetim planları, havza koruma eylem planları, nehir havza yönetim planları, taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim planları ve sektörel su tahsis planları kapsamında belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, su ile ilgili önemli konulara değindi.

"Su, belki de önümüzdeki yılların savaş sebebi olacak"

Vali Ziya Polat, “Su, belki de önümüzdeki yılların savaş sebebi olacak. Su kıtlığı yaşayan ülkelerin sayısı yüzdeye vurduğumuz zaman önümüzdeki 20 yılda dünyanın yüzde 60’ı ulaşılabilir su kaynaklarına, içilebilir, kullanılabilir su kaynaklarına ulaşması mümkün olmayacak. Türkiye her ne kadar su kaynaklarımız çok gözükse de yanlış bir algı, şu an su stresi yaşayan ülkelerden biriyiz. Bu demek oluyor ki kaynaklar kıt, su kaynakları tamamen kıt, yer altı su kaynaklarımız, Kars’ta da aynı sıkıntımız var. Kıt bir kaynağımız var. Kıt kaynakları iyi kullanmamız lazım” dedi.

"Su stresi, sıkıntısı yaşayan bir ülkeyiz"

Türkiye’nin de su stresi yaşayan bir ülke olduğunun altını çizen Polat, “Bizim öncelikle ilk işimiz insanımızın içilebilir su kaynaklarına ulaşmasını sağlamak. Bir içme suyu, iki tarım ve hayvancılığını en önemli şehrinden bahsediyoruz. Türkiye’deki tarım hayvancılık sayısı ile bu bölge Türkiye’de ilk 10’a giren bölgelerden birisi, tabii ki hayvanlarımızın da kullanma suyu ihtiyaçları var. Köylere ve yaylalara buna ulaştırmamız lazım. Ulaştığımız suyu da iyi kullanmamız lazım. Dediğim gibi kaynağımız çok az, su sıkıntısı stresi yaşayan bir ülkeyiz. Yakında ne olacağı belli değil” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının havza bazında uygulanma durumu, havzada yer alan içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum görüşülerek, havza bazında su verimliliği çalışmalarının değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda, havzadaki il su kurullarından iletilen ve su yönetimine ilişkin çözüme kavuşamayan problemler değerlendirildi. İl su kurullarınca yapılan ve ilgili kurum veya kuruluşların yaptığı çalışmalar masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya; Vali Ziya Polat, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan, bölge illerinin temsilcileri katıldı.