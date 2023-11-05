Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, İl Müftülüğünce açılan Hayır Çarşısı’nı ziyarete ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kars İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Kars Şubesi tarafından Sultan Alparslan Külliyesi’nde Hayır Çarşısı açıldı. Vali Polat, hayır çarşısına gelerek İl Müftüsü Hamza Bayram ile birlikte çarşıyı gezdi. Müftülükçe Filistinlilerin yanında, İsrail’in karşısında olduklarını göstermek adına açılan hayır çarşısı vatandaşlardan da yoğu ilgi gördü.

Sultan Alpaslan Külliyesinde kurulan hayır çarşısında, ev kadınları tarafından yapılan yöresel ev yemekleri, el sanatları, yerli mahsullerin yanı sıra fotoğraf sergisi de düzenlendi. Ekinlikten elde edilen gelirin tamamı Filistin ve Gazze halkına Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile ulaştırılacak. Hayır çarşısına katılan çok sayıda vatandaşlar çarşıdan alışveriş yaparak Filistinliler için destekte bulundu. Hayır çarşısı gün boyu açık kalacak.