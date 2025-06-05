Mersin’de bayram ve turizm sezonu için hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Atilla Toros, uygulama noktasında hem sürücüleri hem de yolcuları uyardı. Bindiği otobüste yolcuları emniyet kemeri takması nedeniyle tebrik eden ancak aracın hatalı şerit değiştirmeden bir gün önce ceza yediğini öğrenen Vali Toros, sürücüye nasihatlerde bulundu.

Vali Atilla Toros, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Çeşmeli kontrol noktasında takip etti. Uygulama sırasında sürücü ve yolculara güvenlik güçleri şeker ve kolonya ikram ederken, Vali Toros da onlara uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığının uygulamalarından bahseden Vali Toros, çocuklara da hediyeler verdi. Bindiği otobüsün hatalı şerit değiştirmeden bir gün önce ceza yediğini öğrenen Vali Toros, sürücüye nasihatlerde bulundu.

"Günlük 3 bin 858 personel görevde"

Emniyetten sağlığa kadar her birimin bayram süresinde 7/24 görev yapacağını belirten Vali Toros, "Günlük 591 ekip, 745 araç ve 3 bin 858 personel bayram süresince görev yapmaya devam edecek. Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Denetimlerin onlar için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

"Her türlü tedbiri aldık"

Turizm sezonunun başlamasıyla yoğunluğun artmasını beklediklerine değinen Toros, "Bununla ilgili hazırlıklarımızı da arttırdık. Gerek İl Emniyet Müdürülüğümüz, gerek İl Jandarma Komutanlığımızın ekipleri kaymakamlıklarımızın da koordinesinde sahada bütün bölgelerde yoğun bir çalışma içerisinde olacak. Trafik konuları dahil olmak üzere asayiş konularında da vatandaşlarımızın tatillerini rahat bir şekilde yapmalarını sağlayacak her türlü tedbiri aldık, almaya da devam ediyorız" diye konuştu.

Uygulama noktasında Vali Toros’a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu eşlik etti.