Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bin 809 ağır hasarlı binanın bulunduğu Osmaniye’de sahada çalışmalar sürüyor. Şehirde belirlenen ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri aralıksız devam ediyor. Yıkılan binaların molozları kaldırılarak alanlar açılıyor. Yıkımın tamamlanmasının ardından ise şehrin yeniden inşasına başlanacağı bildirildi.

Dr. Sadık Ahmet Caddesinde devam eden yıkım çalışmalarının yapıldığı alana giden Vali Erdinç Yılmaz, "Şu anda ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiği Dr. Sadık Ahmet Caddesindeyiz. Kıymetli hemşerilerimizin ağır hasarlı binaların yıkılmaması yönünde direnç göstermeleri, mahkemeye gitmeleri doğru değil, bunu sadece geciktiriyor. Çünkü bunlar tehlike saçıyor maalesef, buradan geçen vatandaşlarımız oluyor ve bu binalar her an yıkılabilecek binalar. Bunların bir an önce yıkılmasını ve buranın rahatlamasını istiyoruz. Yıkıldıktan sonra da buranın, Allah’ın izniyle, Osmaniye’mize yakışacak şekilde yeniden inşasını sağlayacağız. Osmaniye’mizin daha güzel bir Osmaniye olması için çalışacağız”dedi.