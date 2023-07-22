Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni sezonda TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Osmaniyespor için herkesin desteğini beklediğini söyledi. Vali Yılmaz, kulüp başkanı Bülent Çenet’e güvendiğini ve bu işin onula iyi gittiğini belirterek, “Osmaniye sporumuza inşallah güzel hizmetleri devam edecek ve devam etmesini de istiyoruz” dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki bir pastanede, Osmaniyespor’a destek için belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Osmaniye’yi temsil edecek, Osmaniye’ye yakışacak bir spor takımının olmasını herkesin istediğini belirten Vali Erdinç Yılmaz “Kentteki 560 bin nüfusun hepsine sorsanız Osmaniye’yi temsil edecek çok iyi bir takım olmasını isterler. Biz tabi imkânlarımız ölçüsünde takımımız için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Elimizdeki şartları çok zorluyoruz. Ama takımımız için her kesin desteği şart” dedi.

Vali Yılmaz toplantıya katılan belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada, “Burada sizler Osmaniye adına söz sahibi olacak, Osmaniye’yi temsil edecek insanlarsınız. Dolayısıyla sizlerin de bu işte elinizi taşın altına koyup sahiplenmeniz lazım. Miktar olarak bir şey ifade etmeyeceğim, ama herkesten destek beklediğimi ifade etmek istiyorum. Somut olarak destek bekliyorum. Osmaniye’yi temsil edecek bir takımın olması lazım” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Bülent Çenet’e de güvendiğini aktaran Vali Yılmaz,"Bülent başkanla bu iş iyi gidiyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Osmaniye sporumuza inşallah güzel hizmetleri devam edecek ve devam etmesini de istiyoruz. Sporu, spor dünyasını biliyor, bu işi de iyi anlıyor. Kendisine de bu sorumluluğu aldığı için teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.

-Başkan Çenet: "Güzel ve şehrimize yakışır bir takım oluşturup sahaya çıkacağız"

Osmaniyespor Kulüp Başkanı Bülent Çenet ise konuşmasında; “2023-2024 sezonu için 24 tane futbolcu, teknik heyet, masör ekibimiz Nevşehir’de kampa başlamış durumda. Tabi bununla birlikte takımımızda ki futbolcularımıza ödemelerimiz olacak. Geçmiş döneme ait kulübümüzün herhangi bir borcu yok. Bu senede fiyatlar oldukça çok yüksek durumda. Mutfak giderlerimiz, deplasman için uçak ve otel masraflarımız çok fazla arttı ve bu nedenle bizlerinde bunu kaldıracak gücü kalmadı. Değerli büyüklerimiz, ağabeylerimiz, işadamlarımız başkanlarımız bizlere destek verirlerse inşallah bu sene de güzel ve şehrimize yakışır bir takım oluşturup ve Osmaniye spor olarak sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.