Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kendisine mektup yazarak davet eden ilkokul birinci sınıf öğrencisi Hacer Sare Karaçam ve ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Sinan Genç’i kırmayarak Yedi Ocak İlkokulu’nu ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kendisine mektup yazarak davet eden ilkokul birinci sınıf öğrencisi Hacer Sare Karaçam ve ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Sinan Genç’i kırmayarak Yedi Ocak İlkokulu’nu ziyaret etti.

Yedi Ocak İlkokulu’nu ziyarete giden Vali Erdinç Yılmaz’ı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mulla Katık, Okul Müdürü Hasan Aktaş, öğretmenler ve kendisine mektup yazan öğrenciler karşıladı. Vali Yılmaz’a ziyareti için teşekkür eden öğrenciler, karşılama sırasında şiir okudu. Kendisine mektup yazan öğrencilerden Ahmet Sinan Genç’in sınıfını da ziyaret eden Vali Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek sorularını cevapladı. Öğrenciler daha sonra yaptıkları resimleri Vali Yılmaz’a hediye ederek, ziyareti için teşekkür etti.

Öğrencilerin “Osmaniye’de görev yaparken sizi en çok etkileyen olay nedir?” sorusunu cevaplayan Vali Yılmaz, “Osmaniye’de çalışmaktan çok mutluyum. Sizin bu davranışınız beni çok etkiledi, en çok etkilendiğim bu güzel davranışlarınız”dedi.

Ziyaret sırasında öğrencilerden Ahmet Sinan Genç, “Sayın Valim ziyaretinizden gurur duyduk, onurlandık, gönülden teşekkür ediyorum. Bugünün küçükleri olan bizler, yarının sahipleriyiz. İlimle, fenle Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda erdemle, irfanla yürüyerek memleketimizi yüksek medeniyetler seviyesine ulaştırmak bizim görevimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinin ruhuyla bize bu cennet vatanı bırakan şühedamıza, güzel ülkemin güzel insanlarına hizmet etmek tek hayalim. Bu amaçla çok çalışarak ben de Vali olmak istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Valim Erdinç Yılmaz Bey, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kendisine mektup yazan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Hacer Sare Karaçam’ın sınıfını da ziyaret eden Vali Yılmaz, daha sonra onlarla fotoğraf çektirdi.