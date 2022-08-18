Osmaniye’de yapımı devam eden “Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme” ve “Karaçay Deresinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenlenmesi” projelerinin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Osmaniye’de yapımı devam eden “Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme” ve “Karaçay Deresinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenlenmesi” projelerinin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen “Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme” ve “Karaçay Deresinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenlenmesi” projelerinin koordinasyon toplantıda DSİ 64. Şube Müdürü Mehtap Eker, proje hakkında bilgiler verdi. Eker, “Karaçay Deresi 4. kısım işi çerçevesinde tabanda drenaj boruları ve tesviye betonu imalat çalışmaları devam ediyor. 530 metrelik taban kaplamasının orta eksende 360 metre uzunluğunda tesviye betonu döküldü” dedi.

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Karaçay’da çalışmalar gayretle devam ediyor. Proje tamamlandığında Osmaniye’ye değer katacak. Osmaniye’mize en güzel hizmetleri sunabilmek için çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz” diye konuştu.