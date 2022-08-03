Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Düldül Dağı’nda yapımı devam teleferik çalışmalarını inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, teleferiğin yaklaşık 1 ay sonra yolcu taşımaya başlayacağını söyledi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Düldül Dağı’nda yapımı devam teleferik çalışmalarını inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, teleferiğin yaklaşık 1 ay sonra yolcu taşımaya başlayacağını söyledi.

Düziçi Belediyesi tarafından 2246 rakımlı Düldül Dağı’nda yapımına başlanan ve tamamlandığında dünyada en uzun hatta sahip olan Bolivya Teleferik hattından sonra ikinci sırada yer alan teleferik projesi Avrupa’da da birinci sırada yer alacak. Yaklaşık 5 bin 500 metre uzunluğa sahip olacak olan teleferik çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, teleferiğin 1 ay sonra yolcu taşımaya başlayacağını kaydetti.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Düldül Dağı’nın zirvesindeyiz. Buraya teleferik yapılıyor. İnşallah belediyemiz yaklaşık bir ay sonra yolcu taşımaya başlayacak. Gerçekten muhteşem, görülmeye değer bir manzara var. Çukurova’nın en yüksek noktasındayız. Bu teleferik uzunluk olarak dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise ara istasyonu olmadan en uzun teleferiği olacak. Yolculuk, yaklaşık 25 dakika sürecek ve muhteşem bir manzara eşliğinde olacak. Teleferik hizmete girdiğinde vatandaşlarımızın buraya ilgi göstereceğini düşünüyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ise teknik olarak teleferiğin bittiğini, çevre düzenlemesinin de 1 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.