Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz çocukları ile birlikte, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacı ile çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Zorkun Yaylası Mevkiinde doğaya yem bıraktı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz çocukları ile birlikte, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacı ile çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Zorkun Yaylası Mevkiinde doğaya yem bıraktı.

Vali Yılmaz yaptığı açıklamada, “Amanoslar’a çok kar yağdı. İnşallah daha çok yağmasını arzu ediyoruz. Bugün, kar yağması nedeniyle burada yaşayan canlıların aç kalmamaları için yemlerimizi bıraktık. Burası çok çeşitli kuş türünün yaşadığı, birçok canlının yaşadığı bir alan dolayısıyla bu canlılar aç kalmaması için her sene bunu yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Programda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz de yer aldı.