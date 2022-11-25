Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren iş insanlarını makamında ağırlayarak plaket verdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren iş insanlarını makamında ağırlayarak plaket verdi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla, kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren iş insanları Kürşat Kök, İzzet Aysan ve Yasemin Yıldırım’a plaket verdi. Valilik Makamında düzenlenen programda Vali Yardımcısı Vekili Uğur Muzaffer Çam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Serap Sezgin Durucan da yer aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren iş insanlarına teşekkür eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Arkadaşlarımızın kadına yönelik şiddetin önlenmesi anlamında çalışmaları var. Bu çalışmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bu çalışmaların anısına arkadaşlarımıza plaket hazırladılar. Bugün hem plaketlerini sunduk hem de bu çalışmalarına teşekkür anlamında bir araya geldik. Bu sorun hepimizin sorunu, bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Bu konudaki hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hassasiyet gerçekten güzel bir hassasiyet, örnek bir davranış. Bundan sonra da bu çalışmaların birlikte sürmesini temenni ediyorum" dedi.