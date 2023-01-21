Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, baraj yapımının yüzde 20’sinin tamamlandığını söyleyerek, "Baraj bittiğinde 15 bin hektar toprak suyla buluşacak" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, baraj yapımının yüzde 20’sinin tamamlandığını söyleyerek, "Baraj bittiğinde 15 bin hektar toprak suyla buluşacak" dedi.

Vali Yılmaz, Savrun Baraj inşaatında incelemelerde bulundu. Yılmaz’a incelemeler öncesinde bilgi veren DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, temelden yüksekliği 86,65 metre ve su depolama kapasitesi 91.53 milyon metreküp olan Osmaniye Kadirli Savrun Barajı inşaatında yüzde 20 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. İş çerçevesinde suyun çevrilerek derivasyon tüneline alındığını, böylece baraj çalışmalarının ivme kazandığını belirten Gökçe, ön batardoda dolgu çalışmasının tamamlandığını, 2023 yılı sonuna kadar memba batardosu çalışmalarının tamamlanarak gövde dolgusu imalatına başlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Yılmaz, bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor, şu ana kadar yüzde 20 fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 15 bin hektar alanda sulama yapılacak. Savrun Barajının tamamlanması için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en hızlı şekilde tamamlanarak Osmaniye’mizin ve bölgemizin hizmetine girmiş olacak.” diye konuştu.

Yılmaz, “Şu anda Savrun Barajının suyun yatağının değiştirilip, tünel oluşturulup, normal yatağı kurutularak, asıl gövdesinin yapılacağı alan belirlenmiş. Baraj inşaatında en önemli kısım olan yatağın değiştirilip güvenli hale getirilmesi. Şu anda oradayız. Çalışmalar çok iyi gidiyor. Bundan sonra daha da hızlanarak devam edeceğini bölge müdürümüz ve teknik ekipteki arkadaşlarımız ifade ettiler. Savrun Barajımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.