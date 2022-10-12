Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yulaflı Mahallesi’ndeki halk toplantısına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yulaflı Mahallesi’ndeki halk toplantısına katıldı.

Mahalle sakinlerini tek tek dinleyen Vali Yıldırım, vatandaşların talep ve şikayetlerini not aldı. Talep ve şikayetler ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Yıldırım, talepler ve sorunların çözümü ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılarak vatandaşların varsa mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti.

Vali Yıldırım’a ziyaretleri esnasında Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Dalgıç ve ilçe protokolü de eşlik etti.