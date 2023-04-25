Ramazan Bayramı’nı İskenderun’da deprem bölgesinde geçiren Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı bayram dönüşü Afyonkarahisar’da yoğun bir mesaiye başladı.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Afyonkarahisar Valiliğinde yapılan resmi bayramlaşma programında Vali Yiğitbaşı vali yardımcıları, yakın çalışma ekibi, valilik personeli, il müdürleri ve personelleriyle bir araya geldi. Bayramlaşma programında ziyarete gelenlerin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek şunları söyledi:

“Ramazan Ayı’nı deprem bölgesinde geçirdik. Dolayısıyla bayramda da oradaki vatandaşlarımızla bir araya geldik, bayramlaştık. Bölgede yaralar tüm hızıyla sarılmaya devam ediyor. Bizim de bir elimiz bölgede ve oradaki vatandaşlarımızda. Buruk bir bayram geçirdik, ama en kısa zamanda toparlayacağız inşallah. Bu burukluk içinde de olsa 23 Nisan ve Ramazan Bayramı’nın çakışmasıyla çifte bayram yaptık. Bu vesileyle hem Afyonlu hemşerilerimizin hem de burada bulunan tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını kutluyorum.”

Bayramlaşma programının ardından Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılan Vali Yiğitbaşı çocukların hazırladığı gösterileri izledi, başarılı çocuklara hediyelerini verdi.

23 Nisan etkinliğinin ardından Vali Yiğitbaşı bayramlaşmak için valiliğe gelen depremzede öğrencileri makamında kabul etti, çocuklarla sohbet etti.

Vali Yiğitbaşı programı devamında Frig Vadisi’nde devam eden karşılama merkezi, Maltaş ve Frigya Kadınlar Pazarı inşaatlarını incelemek için bölgeye gitti. İlk olarak “Ayazini Karşılama Merkezi” yapım çalışmalarını, sonrasında bölgede restorasyon çalışmaları devam eden Maltaş Anıtı’nı yerinde inceleyen Vali Yiğitbaşı çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların hızlandırılarak en kısa zamanda tamamlanması için yetkililere ayrıca talimat verdi.

Bölgedeki incelemelere Frigya Kadın Pazarı inşaatının da bulunduğu Demirli Köyünde devam eden Vali Yiğitbaşı inşaat alanında incelemelerde bulunduktan sonra Demirli’li kadınlarla sohbet etti.