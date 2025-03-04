Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Erenler Polis Noktasını ziyaret ederek güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Polis ekiplerine çalışmalarında başarılar dileyen Vali Yiğitbaşı, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ziyaret sırasında bölgedeki güvenlik önlemlerinin etkinliği değerlendirildi ve yapılabilecek iyileştirmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Yiğitbaşı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği içi 7/24 fedakârca görevini ifa eden tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiğini söyleyerek görevi başında ki polislere kolaylık diledi.