Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan “Gelenekten Geleceğe, Sağlıklı Nesillere” Projesi devam ediyor.

Bu çerçevede minik öğrencilere Erenler İlkokulu’nda patatesli köy ekmeği eşliğinde tarhana çorbası dağıtıldı.

Öğrencilere kendi elleriyle tarhana çorbası ve patatesli köy ekmeği ikramında bulunan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı anne sıcaklığıyla öğrencilerin kalplerine dokundu. Vali Yiğitbaşı, öğrencilerle birlikte oturup yöresel lezzetlerden tarhana çorbası ve köy ekmeğinin tadına baktı. Akabinde sınıfları ziyaret eden Yiğitbaşı, öğrencilerin derslerine iştirak ederek keyifli bir sohbet eşliğinde öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.