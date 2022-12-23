Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kadınların hayatın her alanında olduğunu ve istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir iş, meslek olmadığını belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kadınların hayatın her alanında olduğunu ve istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir iş, meslek olmadığını belirtti.

Vali Yiğitbaşı, Bursa Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali yiğitbaşı kendi tecrübelerini de aktararak gençlere tavsiyelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, kariyer planı yapan öğrencilerin her daim azimli olmalarını ve ne iş yaparlarsa yapsınlar önce mesleklerini sevmelerini gerektiğini, bu sayede de başarıya ulaşabileceklerini dile getirdi. Görüşmede kadınların sosyal hayat ve iş hayatındaki önemine de dikkat çeken Vali Yiğitbaşı kadınların istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir iş, meslek olmadığını söyledi.