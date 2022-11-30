Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yakın zamanda internet üzerinden dijital alanda yapılan hak ihlallerine ilişkin önemli adımlar atıldığını ifade ederek, “Günden güne daha etkili hale gelen dijital dünyada yaşanan hak ihlalleri ve ayrımcılıkların daha hızlı bir şekilde önüne geçmek mümkün olacaktır” dedi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yakın zamanda internet üzerinden dijital alanda yapılan hak ihlallerine ilişkin önemli adımlar atıldığını ifade ederek, “Günden güne daha etkili hale gelen dijital dünyada yaşanan hak ihlalleri ve ayrımcılıkların daha hızlı bir şekilde önüne geçmek mümkün olacaktır” dedi.

Afyonkarahisar Valiliği ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından İl İnsan Hakları İstişare toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, il ve ilçe kurulları, son yıllarda Türkiye’de, vatandaşların insan onuruna yaraşır bir biçimde, insan haklarının güçlendirilmesi ve hürriyetlerin teminat altına alınması yolunda anayasal ve yasal düzeyde önemli reformların gerçekleştirilmesine öncülük ettiğini kaydetti. Vali yiğitbaşı, “Türkiye’de hak aramanın önündeki nice engeli kaldırarak, hak aramanın yollarını çoğaltarak milletimizin haklarını güven altına alabilmek için sayısız düzenleme hayata geçirildi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gereğince, vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini tahkim etme amacına yönelik adımlar atmaya hiç şüphesiz devam edecek” dedi.

“Doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere de bu düzenlemede yer verildi”

Yakın zamanda internet üzerinden dijital alanda yapılan hak ihlallerine ilişkin de önemli adımlar atıldığını anımsatan Vali Yiğitbaşı, “Bu süreçte kadınlarımız için anayasamıza pozitif ayrımcılık ilkesi, kadınlarımızın durumlarını iyileştirmek amacıyla ilave edildi. Bu adım sonucunda kadınlarımızın eğitim, siyaset ve üretim alanlarında daha aktif bir rol üstlendiğini görüyoruz. Tüm diğer vatandaşlarımız gibi, kadınlarımızın da güvenli bir şekilde toplumsal hayata katılımının sağlandığını görüyoruz. Yakın zamanda internet üzerinden dijital alanda yapılan hak ihlallerine ilişkin de önemli adımlar atıldı. Yürürlüğe giren basın ahlak esasları, çocuk haklarının korunması, kadın-erkek eşitliği, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenmesini hedeflerken; cevap ve düzeltme hakkı, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliği, hakaret, sövme, iftira ve haksız isnat, milli ve toplumsal değerlere saygı gibi sıkça gündeme gelen konuları yeniden ele aldı. Doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere de bu düzenlemede yer verildi. Bu sayede, günden güne daha etkili hale gelen dijital dünyada yaşanan hak ihlalleri ve ayrımcılıkların daha hızlı bir şekilde önüne geçmek mümkün olacaktır” diye konuştu.

Programa katılım yoğun oldu

Vali Yiğitbaşı’nın konuşmasının ardından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Kurul Üyeleri Ünal Sade ve Dilek Ertürk tarafından yapılan sunumun ardından program sona erdi.

Programa kent protokol üyeleri katıldı.