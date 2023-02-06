Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 7,4’lük depremin yaşandığı Kahramanmaraş bölgesine ambulans ve UMKE ekiplerinin gönderildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 7,4’lük depremin yaşandığı Kahramanmaraş bölgesine ambulans ve UMKE ekiplerinin gönderildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Türkiye güne acı bir haberle uyandı. 7,4 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş ve 10 kenti etkiledi. Vali Yiğitbaşı, deprem sonrasında bir açıklama yaparak, “Deprem bölgesi için ambulans ve umke ekiplerimiz yola çıktı. AFAD ekiplerimiz hazır durumda. Ülkemize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.