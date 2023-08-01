Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Kuzey Irak kırsalında yaralanan Astsubay Çavuş Fatih Çetin’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuzey Irak Kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile mücadele devam ederken arazide el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Çavuş Fatih Çetin yaralandı. Yaralı asker geçtiğimiz gün gece uçak ile Ankara’ya getirilerek GATA Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden yaralı askeri ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, geçmiş olsun dileklerini iletti.