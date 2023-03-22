Hatay Kırıkhan’a görevlendirilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı bölgede incelemelerinin arından 200 çadırlık çadırkent kurulması talimatını verdi.

Kırıkhan ilçesinde çadırkentleri ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, depremzede vatandaşlar için uzmanlar tarafından belirlenen alana 200 çadırlık çadırkent kurma talimatı verdi. İl Özel İdare ekipleri tarafından zemin düzenlemesi gerçekleştirilen bölgeye dolgu çalışması yapıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Faik Karakoç ise Vali Yiğitbaşı’nın talimatları sonrası hızla harekete geçtiklerini ve bölgeye dolgu çalışmalarını bitirdikten sonra çadırların yerleştirileceğini kaydetti.