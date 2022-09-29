Afyonkarahisar’da “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla düzenlenen farkındalık kampanyasına katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Trafikte hep birlikteyiz. Kurallara uymak, birbirimizin haklarına saygı göstermek durumundayız” dedi.

Afyonkarahisar’da “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla düzenlenen farkındalık kampanyasına katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Trafikte hep birlikteyiz. Kurallara uymak, birbirimizin haklarına saygı göstermek durumundayız” dedi.

Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği kampanyalar ile bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürüten İçişleri Bakanlığı, 81 bir ilde eş zamanlı olarak önemli bir etkinliğe daha imza attı. “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla yapılan farkındalık kampanyasında, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, öğrencilerle birlikte ışıksız yaya geçidini kırmızıya boyadı. Vali Yiğitbaşı’na Kadayifçioğlu İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi görme engelli Sümeyye Balaban eşlik etti. Afyonkarahisar Kadaifçioğlu İlkokulunda düzenlenen farkındalık etkinliğinde öğrencilere yaya önceliğinin ve trafik kurallarına uymanın önemini anlatan Vali Yiğitbaşı, erken yaşta oluşturulacak trafik bilincinin önemli olduğuna değindi.

İçişleri Bakanlığının bu konuya dikkat çekmek amacıyla belirli periyotlarla farkındalık kampanyaları yürüttüğünü kaydeden Vali Yiğitbaşı, “Trafikte hep birlikteyiz. Kurallara uymak, birbirimizin haklarına saygı göstermek durumundayız. Kimi zaman yayalar, kimi zaman sürücüler tarafından yapılan ihlaller kazaları da beraberinde getiriyor. Hep birlikte bu tür kampanyalarla oluşturulacak farkındalıklarla trafiği daha güvenli hale getireceğiz” dedi.

Vali Yiğitbaşı etkinlik sonrası Kadayifçioğlu İlkokulunda bulunan Görme Engelliler Sınıfını da ziyaret etti. Sümeyye Balaban isimli görme engelli kaynaştırma sınıfı öğrencisi Sümeyye Balaban ile bir süre sohbet eden Vali Yiğitbaşı, braillle alfabesinde puzzle ile Afyonkarahisar yazdı.

Farkındalık kampanyasına İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da katıldı.