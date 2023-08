Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Girişi Susuz Kavşağı Uygulama Noktası ile İzmir Yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde denetimlere katıldı.

7’si ana yol olmak üzere toplam 16 yol girişi ile kavşak noktası konumuyla her gün yüzlerde sürücünün geçiş noktası olan Afyonkarahisar’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yaşanan kazaların en aza indirilmesi, trafik kuralların eksiksiz yerine getirilmesi, sürücü veya yaya halinde olan trafikteki tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında ekipleri il genelinde her noktada sık sık denetimler gerçekleştirerek, vatandaşları uyarıyor. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Susuz Kavşağı Uygulama Noktası ile İzmir Yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde yapmış olduğu uygulamalara katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, ekiplerle birlikte denetim yaptı.

Sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyaran Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek, hız kuralları, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama yapılmaması hususları başta olmak üzere birçok konuda vatandaşları bilgilendirdi.