Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ile birlikte Olgunlaşma Enstitüsü ek binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Yardımcısı Ali Uysal ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci Olgunlaşma Enstitüsü ek binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Olgunlaşma Enstitümüzün sınıf ve atölyelerinin yer aldığı ek binasında incelemelerde bulunan Yiğitbaşı kurum yetkililerinden detaylı bilgi aldı.