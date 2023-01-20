Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da öğrenciler yarıyıl tatiline girirken, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, karne ve kitap dağıtım törenine katıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da öğrenciler yarıyıl tatiline girirken, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, karne ve kitap dağıtım törenine katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı vali olarak katıldığı ilik karne töreninde çocukların karne sevincine ortak oldu. Sülün beldesindeki Balı-Mubahat Açıkgözoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda karne ve kitap dağıtım törenine katılan Vali Yiğitbaşı çocuklarla da sohbet etti. Karnelerini Vali Yiğitbaşı’nın elinden alan öğrenciler mutluluklarını birlikte çekindikleri fotoğraf pozlarına yansıttılar.