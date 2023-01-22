Vali Yiğitbaşı, ilçe programları kapsamında Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesini ziyaret etti. İlçe merkezinde programının ardından Kırca köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, kadınların istek ve temennilerini dinledi. Köylü kadınlara uzun bir zaman ayıran Yiğitbaşı, tarihi halk kütüphanesi önünde kadınlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Zevkin bedeli ağır oldu

Zevkin bedeli ağır oldu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sultandağı ilçesi Kırca köyünde kadınlarla bir araya geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.