Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte bir aylık dönemde bin 856 asayiş olayının meydana geldiğini ve bunun yüzde 92’sinin aydınlatıldığını belirterek, kentte ayrıca uyuşturucu ve gıda sahtekarlığı ile de mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Vali Yiğitbaşı, il genelinde asayiş ve huzurun temini noktasında 10 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile birlikte basın mensuplarını bilgilendiren Vali Yiğitbaşı, uyuşturucudan, teröre, trafikten, asayişe kadar her alanda büyük bir titizlikle çalışma yürütüldüğünü söyledi. Vali Yiğitbaşı, “İl Jandarma Komutanlığımızca dönem içerisinde icra edilen 2 operasyonda tağşiş olarak tabir edilen 380 kg etiketsiz sucuk ve 6 bin 719 litre sahte zeytinyağı ele geçirilmiştir. Sahte ve tağşiş gıda ürünleriyle mücadele, sadece kolluk birimlerimizin kontrolleriyle değil, aynı zamanda bilinçli tüketicilerle de mümkündür. Tüketicilerin, gıda ürünlerini satın alırken dikkatli olmaları gerekmektedir” dedi.

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanması yürütülen çalışmalara da dikkat çeken Vali Yiğitbaşı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aranması olan şahıslardan toplam 91’i tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yakalama oranlarında ise yüzde 16 artış olduğu görülmüştür. Dönem içerisinde bin 856 genel asayiş olayı meydana gelmiş, bu olayların yüzde 92’si aydınlatılmıştır. Siber suçlarla mücadelede meydana gelen 49 olay büyük oranda aydınlatıldı. Uyuşturucu ile mücadelede noktasında 89 olaya müdahale edilirken, 123 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, şahıslardan 22 ’si adli makamlarca tutuklanmıştır.”