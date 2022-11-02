Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kadınların üretmekten, çalışmaktan vazgeçmemelerini tavsiye ederek, “Kadınlarımıza emekleri ve fedakarlıkları nedeniyle her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kadınların üretmekten, çalışmaktan vazgeçmemelerini tavsiye ederek, “Kadınlarımıza emekleri ve fedakarlıkları nedeniyle her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

İlçe programlarına hız kesmeden devam eden Vali Yiğitbaşı, Çay ilçesinde bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı öncelikle kendi projelerinden biri olan, Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde; Kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilen, köy köy dolaşarak çocuklara kucak dolusu mutluluk taşıyan Mutluluk Kervanı Projesinin Pazarağaç’taki programına katıldı.

“Kadınlarımızın azmine fedakarlığına ve çalışkanlığına bir kez daha hayran kaldım”

Çocuklarla sohbet eden, gelecek hayallerini dinleyen Vali Yiğitbaşı, ekipte yer alan kurum temsilcileriyle birlikte çocukların sevincine ortak oldu.

Çay Kaymakamlığını da ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, Kaymakam Emre Yeşilbaş’tan ilçenin ekonomi, sağlık, eğitim, spor başta olmak üzere genel durumunu içeren bilgiler aldı.

Vali Yiğitbaşı, Çay Kadın Kültür Evi ile Kadın Kültür Kooperatifine de ziyaretler gerçekleştirdi. Hünerli kadınların ürettiği birbirinden lezzetli ürünleri inceleyen Vali Yiğitbaşı, hamur işleri üreten kadınlara eşlik etti. Kadınlara üretmekten, çalışmaktan vazgeçmemelerini tavsiye eden Vali Yiğitbaşı, emekleri ve fedakarlıkları nedeniyle her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Kadınlarla görüşen taleplerini dinleyen Vali Yiğitbaşı, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından şu ifadelerle duygularını paylaştı, “Dışarıda 4 mevsim olsa da, çalıştıkları yer hep kış olmak zorunda orada çalışan işçilerimiz için. Çay ilçemizin ünlü soğuk hava deposu fabrikasını gezerken çilek kokulu atölyelerde çalışan kadınlarımızın azmine fedakarlığına ve çalışkanlığına bir kez daha hayran kaldım” dedi.