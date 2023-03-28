Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Modern Evler Mevkii Çadır Kenti ve çadır kentte depremzede vatandaşlara hizmet veren Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hatay’a görevlendirilen Vali Yiğitbaşı, Hatay İskendurun’da çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gece gündüz demeden incelemelerde ve bulunan Vali Yiğitbaşı, depremzede vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi konusunda da gerekli talimatları da veriyor. Modern Evler Mevkii Çadır Kenti ve çadır kentte depremzede vatandaşlara hizmet veren MEB Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Yiğitbaşı, burada yaptığı incelemenin yanı sıra eğitim görenlerde sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.