Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ilçe ziyaretlerinde bir araya geldiği muhtarla görüşerek, sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ilçe ziyaretlerinde bir araya geldiği muhtarla görüşerek, sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.

Vali Yiğitbaşı, kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Sultandağı ve Çay ilçelerinde muhtarlarıyla buluşup sorunları dinledi. Vali Yiğitbaşı ardından sorunların çözümü noktasında ilgili birimleri talimatlar verdi.