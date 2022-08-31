Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kütahya Zafertepeçalköy’deki Büyük Zafer’in 100. yılı törenlerinde fenalaşarak hayatını kaybeden 86 yaşındaki gazi oğlu Turgut Kaçmaz’a protokolde müdahale edip çoraplarını çıkararak adeta ‘devlet ana’ gibi kol kanat gerdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kütahya Zafertepeçalköy’deki Büyük Zafer’in 100. yılı törenlerinde fenalaşarak hayatını kaybeden 86 yaşındaki gazi oğlu Turgut Kaçmaz’a protokolde müdahale edip çoraplarını çıkararak adeta ‘devlet ana’ gibi kol kanat gerdi.

’Dünyanın en yaşlı gazisi’ unvanını taşırken Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1994 yılında 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu "dünya barış elçisi" Turgut Kaçmaz, Kütahya’da düzenlenen Büyük Zafer’in 100. yılı törenleri sırasında fenalaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı programda protokol üyelerinin bulunduğu alanda oturan Kaçmaz, bir subayın muharebenin geçtiği alanlarla ilgili bilgi verdiği sırada rahatsızlandı. Kaçmaz’a ilk müdahaleyi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu tarafından yapıldı. Bakan Kasapoğlu da Kaçmaz’la ilgilenerek ambulansa kadar taşınmasına eşlik etti, yakınlarını da teselli etmeye çalıştı. Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut Kaçmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçmaz’ın fenalaştığı sırada oturduğu yerden kalkarak kendisine müdahale eden ve sıcaktan dolayı rahatlaması için çoraplarını çıkaran Vali Yiğitbaşı ise yaptıkları ile adeta ‘devlet ana’ bura da dedirtti.

Öte yanda Kaçmaz’ın, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen kurtuluş törenlerinden Vali Yiğitbaşı ile fotoğraf çektirdiği ve bir süre sohbet ettiği öğrenildi.