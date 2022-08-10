Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Eber Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’da, Vali Yiğitbaşı ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, Eber Gölü’nde yürütülen çalışmalar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürü Şahin Çılgın’dan detaylı bilgi aldı.

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