Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, depremzede vatandaşları kentte en iyi şekilde ağırlanacağını kaydederek, “Ancak elbette temennimiz her bir ailemizin memleketlerine, oradaki evlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde tekrar dönebilmeleri ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri” dedi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, depremzede vatandaşları kentte en iyi şekilde ağırlanacağını kaydederek, “Ancak elbette temennimiz her bir ailemizin memleketlerine, oradaki evlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde tekrar dönebilmeleri ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri” dedi.

Vali Yiğitbaşı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile birlikte depremden etkilenen vatandaşların misafir edildiği Kredi ve Yurtlar Kurumu Tınaztepe ve Çiğiltepe Öğrenci Yurtlarını ziyaret etti. Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve beraberindeki heyet ile birlikte yurtları ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden yurtlarda kalanların genel durumları ile ilgili bilgi aldı.

“Tüm bu çalışmalarımız sürecek”

Depremzede vatandaşları gönüllü olarak psiko-sosyal faaliyetlerle destek olan öğrenci, kamu personeli ve diğer çalışanlara da teşekkür eden Vali Yiğitbaşı, şunları söyledi:

“Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden geleceğiz. Şu anda şehrimizde 13 binden fazla depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz; barınma, yemek, giyim ve tüm diğer ihtiyaçlarını, ilimizin tüm kurumlarını seferber ederek karşılaşıyoruz. Yurtlarımız tüm imkanlarını depremden etkilenen vatandaşlarımıza açtı. Ayrıca gönüllülerimiz burada özellikle psiko-sosyal destek faaliyetlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlarımız için sosyal faaliyet alanları oluşturduk, çocuklarımız için yurtlarımızın birçok farklı noktasında oyun parkları ve oyun alanları hazırladık ve hepsi burada bir nebze olsun hoş vakit geçiriyor. Tüm bu çalışmalarımız sürecek. Depremzede vatandaşlarımızı şehrimizde en iyi şekilde ağırlayacağız ancak elbette temennimiz her bir ailemizin memleketlerine, oradaki evlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde tekrar dönebilmeleri ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”