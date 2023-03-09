Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci” projesi hakkında toplantı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci” projesi hakkında toplantı yapıldı.

“Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci” projesinin uygulama aşamasında sahada aktif olarak görev yapan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci “Aile Okulu” projesi kapsamında konuyla ilgili eğitimlerin de tamamlandığını belirterek 37 bin yetişkinin bilgilendirildiğini vurguladı. Projenin cinsel kimlik, müstehcenlik, akran zorbalığı, mahremiyet gibi kavramların insanların hayatında yer alması konusunda önemli bir noktada olduğunu belirten Vali Yiğitbaşı yapılan çalışmanın sürekliliğine de vurgu yaparak şunları söyledi:

“Daha önce de belirttiğim gibi günümüzde mahremiyet dijital yollarla çok kolay ihlal edilebilen bir alan. Çocuklarımıza, gençlerimize mahremiyet kavramını, sonrasında ise dijital mahremiyeti iyi anlatmamız çok önemli. Mahremiyet ihlalinin hem psikolojik hem hukuki sonuçlarının doğacağını sadece gençler değil yetişkinler de idrak etmeli. Bu noktada planlanan ve gerçekleştirilen eğitimlerin oldukça yararlı olacağına inancım tam. Bir kişinin videosunu, fotoğrafını çekip yayınlamak ve bunun yayılmayacağını düşünmek; ya da çocuğun eline tutuşturulan dijital üründe neyle karşılaşacağını öngörememek sonrasında tahmin edilemez hasarlara yol açabiliyor. Biz valilik olarak okullarda telefon kullanılmasını kısıtlayacak sıkı tedbirler aldık. Uygulamaya da başladık. Eğitimlerimiz öğrencilerimizle devam ediyor, sonrasında velilerimizin, ardından da tüm kamu personelimizin eğitimleri almasını sağlayacağız. Elimizdeki verilerle de süreci takip edecek, konuyla ilgili almamız gereken ne tedbir varsa alacak, elimizden geldiğince çocuklarımızı ve tabi geleceğimizi korumaya çalışacağız.”

Vali Yiğitbaşı, toplantıda projenin tamamlayıcı unsuru olarak tanımlayıcı, süreçleri anlatan ve bilgilendirme amacı taşıyan broşürlerin ilgili kurumlar iş birliğinde tasarlanması, ailelerin eğitimlere katılmasını teşvik edici içerikler hazırlanması ile ilgili olarak talimat verdi.