Yerli ve milli araç TOGG’u ilk defa deneyim şansı bulan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “İnsan önce heyecan yapıyor, çok sessiz ve çok kısa sürede hızlanıyor. Bizim deyimimizle adeta ‘Afyon Kaymağı’ gibi gidiyor. Hepimizi için ayrı bir gurur kaynağı” dedi.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un ilk akıllı cihaz modeli T10X’in Afyonkarahisar’da tanıtımı yapıldı. Afyonkarahisar Valiliği önüne getirilen Gemlik mavisi renkli otomobili merakla inceleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. TOGG’un direksiyonuna geçen Afyon protokolü aracı çok beğendiklerini ve konforlu bulduklarını söyledi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı yaptığı açıklamada, çok heyecanlı bir gün yaşadığını söyledi. TOGG’u ilk defa kullandığını söyleyen Vali Yiğitbaşı şöyle konuştu:

“Önce bir heyecan yapıyor insan, uzun zamandır araç kullanmıyordum ancak kullanımı çok kolay ve çabuk hızlanıyor. Rahatsız edici herhangi bir ses yok. Biz kendi aramızda şöyle söyledik: “Afyon kaymağı gibi gidiyor, adeta yağ gibi akıyor.” Hepimiz için çok güzel bir gurur kaynağıdır. Gençlerimiz için ayrı bir özgüven aynı zamanda. İnşallah daha nice böyle güzel yerli ve milli araçları ülkemiz ve milletimizin faydası için ve tüm dünyaya göstermenin üretmenin bir örneği ve temsili olacak. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.”

Konuşmaların ardından TOGG’u görmek isteyen vatandaşlar aracı yakından inceleyerek, direksiyonuna geçme fırsatı yakaladı.