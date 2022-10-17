Bakan Bilgin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Kendilerini kentte ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Yiğitbaşı, Bakan Bilgin’e Afyonkarahisar’ın ekonomisi, istihdam oranları ve çalışma hayatına dair bilgi verdi.

Bakan Bilgin’i, Vali Yiğitbaşı, Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Valilik Binası girişinde karşıladı.

Programları çerçevesinde Afyonkarahisar’a gelen Bakan Bilgin, Vali Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e Afyonkarahisar’ın ekonomisi, istihdam oranları ve çalışma hayatına dair bilgi verdi.

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