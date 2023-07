Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bağımlılığın her türüyle etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceklerinin altını çizerek, “ Yıkamadığımız ve önümüze hukuksal anlamda sorun çıkan metruk binaları daha etki bir şekilde kolluk kuvvetlerimiz tarafından denetleyelim. Bu metruk binalar vatandaşlarımızı da rahatsız eden bir konu. Bununla ilgili bir çalışma yapalım.” dedi.

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadele çerçevesinde paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, “Bu konunun ne kadar önemli olduğunu her toplantıda altını çizdiğim gibi bu toplantıda da tekrar belirtmek istiyorum. Bağımlılıkla mücadele konusunu önemsiyor ve özellikle bütün toplantılara katılıyorum. Her türlü uyarıcı maddeyle ve bağımlılığın her türüyle mücadeleye hep birlikte kararlılıkla devam edeceğiz. Bu sorun ile hep birlikte mücadele ederek, gençlerimizi ve toplumumuzu bağımlılıklara karşı koruyacağız” dedi.

"Her türlü bağımlılıkla mücadeleye devam edeceğiz"

Turizm sezonunun yoğun geçtiğini ve özellikle bu dönemde uyuşturucu konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, “Yoğun geçen bir turizm sezonumuz var. Sezonda kendi nüfus yoğunluğumuzun üzerine bir de gelen misafirlerimiz ekleniyor. Şehrimizdeki çalışma yoğunluğu artıyor. Zor bir dönem. Özellikle uyuşturucu ile ilgili sıkıntılar artıyor. Herkesin mutlaka dikkat etmesi ve işleri titizlikle yürütmesi gereken bir dönem. Kolluk kuvvetlerimiz bu konuda başarılı çalışmalarına devam ediyor. Ama bağımlılık konusunda tüm kurumlar olarak koordinasyon içinde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. İş kolluk kuvvetlerimize gelmeden önce her kurum bu konuyla ilgili ne yapabilirimi sorgulaması gerekli. Bu kötü alışkanlığı çocuklarımızla, gençlerimizle buluşturmamamız lazım. Maalesef ki bunlara ulaşım kolaylaştı. Ancak biz mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. İşimiz zorlaştı ama gençlerimiz için, ülkemiz için biz bu sorumluluğu en iyi şekilde yaparak her türlü bağımlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Tüm kurum amirlerinin bu konuya gereken özeni göstermelerini ve titizlikle yaklaşmalarını istiyorum“ifadelerini kullandı.

"Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyon önemli"

Bağımlılıkla mücadelede kurumlararası koordinasyon ve iletişimin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, “Kolluk kuvvetlerimizle birlikte bu uyuşturucu ve bağımlılık belasının önüne geçmek için neler yapılabileceği konusunda her kurumun diğer kurumlarla birlikte iş birliği içinde çalışmalar yapmasını istiyorum. Her zaman dediğimiz gibi kurumlar arası koordinasyon ve iletişim bağımlılıkla mücadelede de çok önemli. Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonda sorun yaşamazsak bağımlılıkla mücadele noktasındaki çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde yönetebiliriz” diye konuştu.

"Metruk binaların demetimi"

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda metruk binalara da dikkat çeken Vali Yazıcı, hukuksal anlamda yıkılamayıp sorun yaşanılan bu tür binaların düzenli olarak kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesini istedi. Bu tür metruk binaların vatandaşları da rahatsız ettiğine dikkat çeken Vali Yazıcı; “Bu tür yıkamadığımız ve önümüze hukuksal anlamda sorun çıkan binaları daha etki bir şekilde kolluk kuvvetlerimiz tarafından denetleyelim. Bu metruk binalar vatandaşlarımızı da rahatsız eden bir konu. Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek konulara dikkat edelim” dedi.

Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı katılan kurumların sunumlarını yapmasıyla son buldu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG Binbaşı Tolga Coşkun, İl Sağlık Müdürü Oğuz Karahan, kurumların il müdürleri ile bağımlılıkla ilgili uzman ve yetkililer katıldı.