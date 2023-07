Vali Ersin Yazıcı, LGS 2023’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye 1’incisi olan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Şampiyonlarla gitmek istedikleri lise ve gelecek planları hakkında sohbet eden Vali Yazıcı, kitap okumaları ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı, 4 Haziran 2023’de gerçekleştirilen ve 1 milyon 200 binin üzerinde öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’nde tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye 1’incisi olan Antalyalı şampiyonlarla ve aileleriyle bir araya geldi. Öğretmen evinde gerçekleştirilen buluşmaya Vali Yazıcı’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, LGS’de tam puan alarak Türkiye 1’incisi olan 26 öğrenci, aileleri, okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

Program başında öğrencilerle gitmek istedikleri liseler ve gelecek hedefleri hakkında sohbet eden Vali Yazıcı; “Sizler geleceğimizin teminatı, ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Başarınız bizleri çok gururlandırdı. İnşallah bu başarılarınıza lise döneminde de devam edeceksiniz. Fakat derslerinizin yanında kitap okumayı ve spor yapmayı asla bırakmayın.” dedi.

Antalya’nın LGS’de Giderek Artan Bir Başarı Grafiği Var

Programda Antalya’nın LGS’de giderek artan bir başarı grafiği olduğuna dikkat çekilirken, 2021 LGS’de 2, 2022 LGS’de 7 ve son olarak 2023 LGS’de 26 şampiyonun çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Tebriklerin en büyüğü 26 şampiyonumuza

Sözlerine LGS’de tam puan alarak şampiyon olan gençleri tebrik ederek başlayan Vali Yazıcı; “Çok kıymetli anne ve babalar, sevgili çocuklar, değerli öğretmen arkadaşlarım, yöneticiler ve Antalya’mızı gururlandıran şampiyonlar, hepiniz bu güzel buluşmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi ki bugün tebriklerimizin en büyüğü 26 şampiyonumuza. Bizi onurlandıran, gururlandıran, Antalya’mızın adını duyuran 26 gencimize bize bu gururu ve mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür ve tebrik de onların bu zorlu sınav yolculuğunda her daim yanlarında olan ve her türlü desteği veren, her türlü olumsuz ortamı yok edip çocukları için elinden gelenin fazlasını yapan anne ve babalarımıza. Son olarak da bu zorlu sürecin başarıya ulaşmasında gençlerimizi bilgi ile donatan öğretmen arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İyi ki çocuklarımızın yanında olarak böylesine gurur verici bir başarıya imza atmalarına vesile oldunuz. Sağ olun, var olun.” ifadelerini kullandı.

Düzenli ve Disiplinli Çalışma Olmazsa Olmazınız Olsun

Şampiyonlara hedeflere ulaşmaları noktasında düzenli ve disiplinli çalışmadan ayrılmamalarını söyleyen Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Sevgili gençler, artık önünüzde güzel bir yolculuk var. Az önce masaları gezerken şampiyonlarımızla sohbet etme imkânı buldum. Genel olarak masada 3 tercih var. İnşallah gönlünüze göre iyi bir liseye yerleşirsiniz. LGS ile birinci aşamayı geçtiniz. Sevindik, mutlu olduk lakin yaşam devam ediyor. Önümüzdeki hedeflere ulaşmak için düzenli ve disiplinli çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hedeflerinize ulaşmada düzenli ve disiplinli çalışma olmazsa olmazınız olsun “.

Mutlaka Bir Spor Yapın

Gençlere mutlaka derslerinin yanında bir spor branşıyla uğraşmalarını vurgulayan Vali Yazıcı; “Sevgili gençler, başarılarınız bizi onurlandırdı, gururlandırdı, göğsümüzü kabarttı ama lütfen mutlaka ama mutlaka bir spor yapın. Sakın ha, spor yaparsak yoruluruz ve derslerimiz aksar diye düşünmeyin. Hangi sporu seviyorsanız, hangi spor dalına ilgi duyuyorsanız, okulunuza gider gitmez onunla ilgili çalışmalara başlayın. Gençler mutlaka spor yapın. Bunun sözünü sizlerden istiyorum. 26 şampiyonumuzdan da spor yapmanın sözünü istiyorum. Eğitimle yatıp eğitimle kalkan, eğitime çok vakit ayırmaya çalışan, samimi bir şekilde eğitim camiasını destekleyen bir mülki amir olarak bunun size çok faydası olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Her Şeyin Başı İyi İnsan Olmaktan Geçiyor

31 yıllık meslek hayatı boyunca önceliğinin hep eğitim ve gençler olduğunu dile getiren Vali Yazıcı; “31 yıldır bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyorum ve bu hizmet ettiğim süre boyunca eğitim ve gençlerimiz hep önceliğim oldu. Eğitimin yanında bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Eğitim tabi ki de önemli ama bizim iyi ve sosyal gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Alanında nitelikli, kalifiye ve herkesin parmakla gösterdiği mühendisler, hukukçular kısacası hangi mesleği yaparsa yapsın iyi insan yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor.” dedi.

Her Akşam 15-20 Dakika Kitap Okumadan Uyumayınız

Gençlere her akşam 15-20 dakika kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Vali Yazıcı; “Birleşmiş Milletler tarından yapılan bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. O araştırmaya göre 200’ün üzerinde ülkeden alınan verilere göre Japonlar yılda 25 kitap ile birinci sırada. Bu listede bizim verimiz maalesef çok kötü. Türkiye olarak 86’ncı sıradayız. Bu çok üzücü. Gençler, bizi bu ayıptan kurtarın. Son yıllarda ülkemizde okuma verileri yükselmeye devam ediyor. Sizlere tavsiyem her akşam 15-20 dakika kitap okumadan uyumayın. Ben Vali olarak kitap okumanızı ve dostlarınızdan biri mutlak kitap olmasını istiyorum. Konuşmamın sonuna gelirken sevgili gençler, gönlünüzden geçenler gerçek olsun. Hayatınızda arzu ettiğiniz her şeye ulaşmanızı diliyorum. Hem ailenize hem de ülkemize güzel katkılar sunacağınıza eminim. Tekrar anne ve babalar başta olmak üzere öğretmenlerimizi ve tabi ki şampiyonlarımızı tebrik ediyorum. Yolunuz bahtınız ve açık olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Vali Yazıcı, LGS 2023’de 500 tam puan alarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim edip, aileleri ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.