Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Rusya-Ukrayna savaşında ailelerini kaybeden yetim çocukları ağırladı.

Antalya Düşünce Platformu (ADP) üyelerinin girişimleri ve Antalya Valiliği’nin destekleriyle düzenlenen projede, savaşta anne ve babalarını kaybeden Ukraynalı yetim çocuklar ve beraberindeki Ukraynalı yetkililer Antalya’ya geldi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen buluşmaya Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, Platform Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Platform Genel Sekreteri Çağrı Yılmaz , iş insanı Bedil Kaya, savaş mağduru çocuklar, Kiev Sosyal Sorumluluk Birimi Koordinatörü Tetyana Chetvertak ve Ukraynalı yetkililer katıldı.

Çocukları savaşın olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak için düzenlenen organizasyonda, 1 hafta boyunca çeşitli etkinliklerle çocukların moral bulmalarının ve mutlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin hedeflendiği belirtildi.

"Türkiye’nin desteği çok önemli"

Türkiye’nin desteğinin Ukrayna için büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Tetyana Chetvertak; “Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Babalarını savaşta kaybetmiş olan 40 çocuğu Antalya’ya getirdik. Bizim için diğer ülkelerin ve Türkiye’nin desteği çok önemli. Bu çocukların burada dinlenmesi, roket seslerinden uzak kalmaları onlara çok iyi gelecek. Füzelerin ve patlamaların sesini duymamak bizim için çok değerli bir his. Halkımız, böyle sıcak bir karşılama için size çok teşekkür ediyor. Türkiye’nin hep bizim yanımızda olacağını umuyoruz. Ülkemiz çok zor zamanlar geçiriyor. Buradaki çocukların aileleri için koruma altında olmaları ve güvenli bir yerde bulunmaları çok önemli. Çok zor bir süreç geçiriyorlar ve burada dinleniyorlar. Bu yüzden size çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

" Savaş bütün dünyaya kötülük getirir"

Ülke olarak her zaman savaşa karşı olduklarını vurgulayan Vali Yazıcı, savaşın bütün dünyaya kötülük getirdiğini belirterek; “Savaşa her zaman karşıyız. Savaş başladığından bu yana da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak savaşa karşı çıktığımızı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerimiz ifade etti. Bu görüşümüzü dünyaya da ilettik. Savaş, başta çocuklar olmak üzere bütün dünyaya ne yazık ki kötülük getiriyor. Savaşın başladığı ilk günlerden itibaren ‘Nasıl yardımcı olabiliriz’ noktasında Ukrayna konsolosumuz ile sık sık görüşmeler yaptım. Türk halkının bu haksızlığa ve bu savaşa karşı çıktığını Ukrayna Antalya Konsolosumuz da şahit oldu. Burada yaşayan Ukraynalı misafirlerimiz de bunun şahididir. Antalya olarak biz bu savaşa karşıyız” dedi.

"Çocuklardan resim hediyesi"

Antalya Düşünce Platformu üyelerine ve bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Vali Yazıcı; “Ukrayna’dan, bu dünya güzeli çocuklarımızı bize getirdiğiniz için ve bu organizasyonu yaptığınız için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli çocuklar ülkemize ve şehrimize hoş geldiniz. Ukraynalıları seviyoruz” diye konuştu.

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş sürecin başından beri projeye sahip çıkan ve her türlü kolaylığı sağlayan Vali Yazıcı’ya dernekleri adına teşekkürlerini sundu.

Sohbetin ardından hediyelerini alan Ukraynalı çocuklar da kendi elleriyle yaptıkları el işlerini ve savaşa karşı duruşlarını konu alan resimlerini Vali Yazıcı’ya hediye etti.