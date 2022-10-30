Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı ve Hanife Yazıcı’nın ev sahipliğinde 29 ekim cumhuriyet bayramı resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda konuşan vali yazıcı; "Türk gençliği cumhuriyetimizi daha da ileriye taşıyacak” dedi

Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı ve Hanife Yazıcı’nın ev sahipliğinde 29 ekim cumhuriyet bayramı resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda konuşan vali yazıcı; "Türk gençliği cumhuriyetimizi daha da ileriye taşıyacak” dedi

“Ülkemizin her köşesi neşeyle dolu”

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda konuşan Vali Ersin Yazıcı; “Bugün binbir zorlukla bizlere memlekete kılınmış vatanımızın en yüce gününü kutluyoruz. Ülkemizin her bir köşesi bu neşeyle doldu taştı. Kendi çektiği zorlukları çekmeyelim diye var güçleriyle çalışan. Vatansız kalmanın ne denli kötü bir şey olduğunu bilen atalarımız, kendi benliklerini hiçe sayarak bize bugünü armağan ettiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla bir kez daha anıyorum. Bize şunu öğretti atalarımız: “Aldığın emaneti daha ileriye taşı.” Bizler yüce devletimizi daha da ileriye taşıyarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Bugün yine bir ve beraber tek yumruk halindeyiz. İnanıyoruz ki evlatlarımız, kıymetli gençlerimizin cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacak. Bunu kendilerine çok güvendiğimiz Türk gençliği ve Türk çocuklarının başaracağına inanıyoruz. Onlara devrettiğimiz ülkemizi bizden aldıklarından çok daha ileriye götürecek ve kendi çocuklarına devredecekler" şeklinde konuştu.

“İlk yerli arabamız üretime hazır”

Türkiye’nin ilk yerli arabası TOGG’un (Türkiye Otomobili Girişim Grubu) 29 Ekim gibi tarihi bir günde seri üretime hazır hale getirildiğine vurgu yapan Vali Yazıcı; “Bugün buraya gelmeden önce hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Ben de o mutluluğumu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dile getirmek isterim. Nihayet, şükürler olsun ki artık bir yerli arabamız var. Tamamen bize ait. Düşünen var eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu güzelliği bize sunan herkese şükranlarım ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

“Türkiye gönül coğrafyasındaki insanlar için de güçlü olmalı”

Türkiye Cumhuriyeti’nin yoluna güçlü adımlar atarak devam ettiğini belirten Vali Yazıcı; “Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşları için değil gönül coğrafyasındaki insanlar içinde güçlü olmalı. Bizim bir de gönül coğrafyamız var. Onların da bize ihtiyacı var. Biz hepimiz, her görüşteki insanımız şunu biliyoruz ki büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü olduğunda gönül coğrafyamızda ki insanlar da mutlu olacak. Onlar da dünya nezdinde söz sahibi olacak. Onlara karşı yapılan haksızlıklar bir daha yapılamayacak. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak böyle bir sorumluluğumuz da var. O sorumluluğu bilerek, isteyerek omuzlarımıza aldık. Bu sorumlulukla yolumuza devam ederken gönül coğrafyamızda ki insanların da milletlerin de mutlu olduğuna şahit olacağız. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla bir kez daha anıyorum. Cumhuriyetimiz kutlu olsun ve ilelebet yaşasın” şeklinde konuştu.

Resepsiyona, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Albay Dr. Murat Sezgin, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı P. Alb. Kemal Çakıroğlu, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, milli sporcular, gaziler, şehit aileleri ile AFAD, UMKE, orman, itfaiye, emniyet, jandarma, sahil güvenlik personeli ve vatandaşlar katıldı.