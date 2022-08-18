Antalya Valisi Ersin Yazıcı, emekli olan Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve tayini çıkan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan için veda yemeği düzenlendi. Vali Yazıcı, "Türk turizminin başkenti, ülkemizin turizm gelirlerinin üçte birini sağlayan bu şehir de güvenlik çok önemli bir konu"dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, emekli olan Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve tayini çıkan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan için veda yemeği düzenlendi. Vali Yazıcı, "Türk turizminin başkenti, ülkemizin turizm gelirlerinin üçte birini sağlayan bu şehir de güvenlik çok önemli bir konu"dedi.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ın emekli olması ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın Şanlıurfa’ya atanması dolayısıyla düzenlenen yemeğe; Vali Ersin Yazıcı, Hanife Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yrb. Murat Sezgin, milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kurum amirleri ve oda başkanlarını katıldı.

Turizmin Başkenti Antalya’mızda Güvenlik Çok Önemli Bir Konu

Turizmin başkenti Antalya için güvenliğin olmazsa olmazlar arasında yer aldığının altını çizen Vali Ersin Yazıcı, “İl Emniyet Müdürümüzle 2 yıl, İl Jandarma Komutanımızla 1 yıl şehrimizin huzur ve güvenliği için bir arada çalıştık. Turizmin başkenti olarak adlandırılan, dünyanın en güzel yeri olarak tarif edilen Antalya’mızın güvenliğini hep birlikte temin edip yerli ve yabancı misafirlerimizin hizmetine sunduk. Benim bulunduğum süre içerisinde de Rabbime şükürler olsun, arkadaşlarımın sayesinde şehrimizi kötü yönde etkileyecek herhangi bir güvenlik olayına maruz kalmadık. Arkadaşlarımın disiplinli ve özverili çalışmaları sayesinde Antalya olumsuz bir olayla dünyanın ve ülkemizin gündemine gelmedi. İyi ki gelmedi. Şunu hepimiz biliyoruz ki Türk turizminin başkenti, ülkemizin turizm gelirlerinin üçte birini sağlayan bu şehir de güvenlik çok önemli bir konu” şeklinde konuştu.

"Güvenlik olmayan yere kimse gelmez"

Antalya’nın huzurlu ve güvenli bir şehir olmasının Kolluk Kuvvetlerinin özverili çalışmaları sayesinde olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, “8 milyonu aşan yabancı turist sayısıyla ülke ekonomimize büyük katkılar sunan Antalya’mızda yaşanacak bir olumsuzluk bütün ülkemizi kötü yönde etkileyebilirdi. Güvenlikle ilgili en ufak tereddütü olan kimse oraya tatil yapmaya gitmez. Çünkü tatil insanoğlu için bir ihtiyaç olmakla birlikte zorunluluk değildir. Dolayısıyla güvenliği sağlanamamış, güvenliğiyle ilgili tereddütü olan hiç kimse o şehre gitmez. Bunun bilinciyle mesai arkadaşlarımla görevimizi en iyi şekilde ifa etmeye çalıştık. Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız bulundukları birimleri başarılı şekilde yöneterek turizmin başkenti Antalya’mızın huzurlu ve güvenli bir şehir olmasında başarılı çalışmalara imza attılar. Ben tekrardan sizlerin huzurunda ikisine de teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Eskişehir’in varoşlarında bir çocuk bunu gerçekleştirdi"

Görev yaptığı süre boyunca silah arkadaşları ile birlikte büyük bir gayret sarf ettiklerini belirten Tuğgeneral Yavuz Özfidan, “40 yıldır bu üniformayı giyiyorum. Türk milletinin bana tevdi ettiği 8 yıllık askeri öğrencilik, 32 yılda Anadolu’nun muhtelif yerlerinde ve devletim sayesinde Suriye, Irak, İran, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk’ta çalıştım. Yurdumuzda da 6 şark vilayetinde, 32 yıllık subaylık yaşamımın 15 yılını terörle mücadele edilen illerde geçirdim. 5 yıl Van, 4 yıl Diyarbakır, 2 yıl Tunceli, 1 yıl Ağrı, 2 yıl Hakkari, General olarak da 2 yıl Van olmak üzere toplam olarak 15 yıl bayrak inmesin bu mübarek devlette ezan dinmesin diye silah arkadaşlarımla birlikte gayret sarf ettim. 32 yıl böyle geldi geçti. Bunun onurunu kabre girene kadar yaşayacağım. Bu bir rüyaydı ve bu rüyayı Eskişehir’in varoşlarından bir çocuk bunu gerçekleştirdi ve general oldu. 5 yıl general olarak hizmet ettim. 2 yıl İl Jandarma Komutanlığı, 2 yıl Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 1 yıl da bu güzel topraklarda Antalya’da İl Jandarma Komutanı olarak çalıştım. Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevim boyunca hukuki, insancıl ve bilimsel olarak hizmet üretmeye gayret ettik. İnsan merkezli olduk. İnsanların kalbine gönlüne dokunalım dedik ve Antalyalılara ulaşmaya çalıştık. Ben bana ve aileme verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Antalya o kadar güzel ki doyamadım, doyamadan gidiyorum” dedi.

"Antalya’ya gururla zevkle hizmet ettim"

Vali Ersin Yazıcı’ya görev süresi boyunca yanında olduğu için teşekkür ederek başlayan Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, “ 2018 yılında benim ilk göz ağrım olan Antalya’nın İl Emniyet Müdürü oldum. 4 sene boyunca burada hizmet verdim. Antalya’ya gururla zevkle hizmet ettim. Antalya’da göreve başladığım ilk andan itibaren görevim sırasında şahsıma duyulan güvene layık olabilmek için her kademedeki mesai arkadaşlarımla birlikte üstün vazife anlayışıyla büyük bir azimle devraldığımız hizmet bayrağını ileri taşıma inancında olduk. İnsan haklarına saygıyı ve vatandaşa memnuniyetini esas alarak tüm personelimle Antalyalı hemşerilerimize ve ilimize gelen misafirlerimize layık oldukları huzur ve güveni sağlamak için özveriyle 7/24 görevimizin başında olduk. Ben görev yaptığım süre içerisinde valimizin, kurum ve kuruluşlarımızın ve teşkilatımızın vermiş olduğu sevgi ve güvenle Antalya’mızın huzur kenti olmasına önemli katkılar sağladığımızı düşünüyorum. Bu çalışmalarımızı yürütürken hakkımız geçmiş olabilir herkesten hakkını helal etmesini istiyorum. Benden yana helal olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, emekli olan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Şanlıurfa’ya atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a hediyelerini takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.