Vali Ersin Yazıcı, 1994 yılında Bingöl’de Şehit olan Jandarma Onbaşı Tamer Tolan’ın İbradı’da yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı, “Şehitlerimiz bizim en kutsal değerlerimizdir. Sizler de bize şehitlerimizin emanetisiniz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İbradı’ya giden Vali Yazıcı, 1994 yılında Bingöl’de Şehit olan Jandarma Onbaşı Tamer Tolan’ın ailesini ziyaret etti. İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan’ın eşlik ettiği ziyarette Vali Yazıcı, şehide Allah’tan rahmet ailelisine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

“Devletimizin kapıları sizlere her zaman açık”

Şehidin annesi Türkan Tolan ve babası Zeki Tolan ile sohbet edip hatırlarını soran Vali Yazıcı, “Şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Her hangi bir sorun ya da sıkıntınız olduğunuzda iletmeniz yeterli. Devletimizin kapıları sizlere her zaman açık. Milletçe ve Devletçe şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her şartta ve daima yanlarındayız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sizlere sabırlar diliyorum. Her türlü sıkıntınızda yanınızdayız” şeklinde konuştu.