Depremzedelerle ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Hem afet bölgesindeki hem de şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Depremzedelerle ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Hem afet bölgesindeki hem de şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da depremzedeler için çalışmalar devam ediyor. Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katılımıyla Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayarak başlayan Vali Yazıcı, " Şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Otel, kamu misafirhaneleri, KYGM yurtlarında kalanlar haricinde şimdiye kadar kendi imkanlarıyla şehrimize gelen depremzedelerle birlikte Antalya’mızda çok sayıda depremzede vatandaşımız var. Şehrimize gelen misafirlerimizi ilk etapta kamu misafirhanelerimize aldık. Kamu misafirhanelerimiz dolunca otellerde depremzedelerimiz için açılan yerlere ve daha sonrada belli bir kısmını yurtlarımıza yerleştirdik. Kapalı olan otellerimiz bizden açmak için süre istedi. Bu noktada depremzede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gelen depremzedelerimizi Burdur, Isparta ve Konya’daki KYGM yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Depremin ilk günlerinde de depremzede vatandaşlarımız için bölgeye şehrimizden otobüsler gönderip getirdiğimiz vatandaşlarımızı Konya ve Isparta’daki yurtlarımıza yerleştirdik”diye konuştu.

"Yardım elimizi uzatacağız"

Depremin ilk gününden itibaren Antalya olarak seferber olduklarını söyleyen Vali Yazıcı, “Afetin ilk gününden itibaren büyükşehir belediyemiz, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız bölgede seferber oldu, olmaya da devam ediyorlar. Maalesef çok büyük bir afet yaşadık. 13,5 milyon vatandaşımız etkilendi. Bölge çok soğuk. Olumsuz şartlar var. Biz oradaki yapılan hizmetleri aksatmadan buraya gelen vatandaşlarımıza da yardım elimizi uzatacağız. Şehrimize gelen misafirlerimizin yeme içme ve barınma hizmetlerini en iyi şekilde temin etmeliyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık konusunda iyiyiz. Birçok depremzede vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. İnşallah çalışmalarımızla vatandaşlarımızın daha da çok yanında olacağız” dedi.

" Hepimize sorumluluk düşüyor"

Konuşmasının sonunda bu zor dönemde depremzede vatandaşlara kapılarını açan otel sahiplerine de değinen Vali Yazıcı; “Otelcilerimiz bize ciddi şekilde yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Bu şehir hep söylediğimiz gibi hayırseveri bol bir şehir. Bunu bir kez daha gösterdi. Antalya bu ülkenin incisi. Biz bu sorumluluğun altından kalkabiliriz. Hep birlikte bu işi başarıp depremzedelerimize kucak açabiliriz. Bir parantez de Alanya Belediyemize açmak istiyorum. Alanya Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Müthiş koordine olmuşlar. Depremzedelerimizin her yarasına derman olmaya çalışıyorlar. Burada hepimize sorumluluk düşüyor. Bunlar bizim insanlarımız. Bu insanlara hep birlikte yardım elimizi uzatalım. Yaralarımızı hep birlikte saralım. Allah beterinden korusun. Hepimize geçmiş olsun.” şeklinde konuştu.

Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı, AFAD tarafından hazırlanan, Antalya’daki kurumların depremzede bölgelerdeki ve Antalya’ya gelen depremzede vatandaşlarla ilgili çalışmaları konu alan sunumun yapılmasıyla son buldu.