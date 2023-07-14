Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yazıcı, "Cennet mekân şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anarken onların öncülüğünde yazılan 15 Temmuz Destanını asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, milli iradeye, demokrasiye kast eden, devletini, haysiyetini 1 Dolara satan alçak FETÖ’cülere karşı ülkenin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğini korumak adına destansı bir kahramanlıkla mücadele eden Türk Milletinin 15 Temmuz’da tüm dünyaya hem örnek olduğunu hem de büyük bir ders verdiğini söyledi. “Devletimiz ve milletimizin hainlere karşı büyük bir inanç, irade ve kararlılıkla yazdığı 15 Temmuz destanının 7. Sene-i devriyesini acısıyla, hüznüyle, onuru ve gururuyla hep birlikte paylaşıyoruz” diyen Yazıcı, darbe gecesinde 7’den 70’e kadını erkeği, yaşlısı genciyle, esnafı, memuru, işçisi öğrencisiyle, kahraman polisleriyle, kahraman askerleriyle Türk Milleti’nin, şanlı orduya sızan bir avuç FETÖ haininin başlattığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı tek yürek, tek nefes, tek yumruk olup, hainleri ve işbirlikçilerini bertaraf ettiğini hatırlattı.

Yazıcı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Necip Milletimiz yurdun dört bir köşesinde savaş uçaklarına, tanklara, kurşunlara ve bombalara göğsünü siper etmiş, ölürsem şehit kalırsam gazi olurum inancıyla demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Hiç şüphesiz şanlı tarihimizin altın sayfasına yazılan 15 Temmuz Destanının asıl kahramanları, canlarını bu yolda feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Onlar, 15 Temmuz gecesi gösterdikleri cesaret, dirayet ve kararlılıkla tarih boyunca hatırlanacaklardır. Cennet mekân şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anarken onların öncülüğünde yazılan 15 Temmuz Destanını asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Devletimiz var olsun, Milletine yar olsun. Al bayrağın gölgesinde yurdumuz payidar olsun” dedi.