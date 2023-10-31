Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, "İlk tespitlere göre yangının bantlardan meydana geldiği tespit edilmiştir. Şu an itibariyle yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi yaralı ya da can kaybımız yoktur" dedi.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Güney Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgede incelemede bulundu.

"İlk tespitlere göre yangının bantlardan meydana geldiği tespit edilmiştir"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Saat 15.45 sıralarında ilk ihbarın yapılmasıyla Valiliğimiz tarafından itfaiye, AFAD ve diğer ekipler bölgeye yönlendirilmiş, yangına müdahale edilmiştir. İlk tespitlere göre yangının bantlardan meydana geldiği tespit edilmiştir. Süratli bir müdahaleden sonra özellikle yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı özelliğe sahip maddeler alandan süratle uzaklaştırılmış ve müdahale derhal gerçekleştirmiştir. Şu an itibariyle yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yoktur. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.