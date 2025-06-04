Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesi 13 gün boyunca bin 904 personelin görev yapacağını belirterek, hız ihlallerine karşı sürücüleri uyardı, kurban kesiminde çevre temizliği çağrısında bulundu.

Malatya Valiliği önünde Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ile birlikte kameraların karşısına geçen Vali Seddar Yavuz, yaklaşan Kurban Bayramı’nda kent genelinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verdi. Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için her alanda planlamalar yapıldığını ifade eden Vali Yavuz, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla hız kontrollerine ağırlık verileceğini vurguladı.

13 gün boyunca bin 904 personel görev başında olacak

Vali Yavuz, açıklamasında 30 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında şehir içi ve şehirler arası yollarda geniş güvenlik önlemleri alınacağını belirterek, "Emniyet ve jandarma ekiplerimizce toplam 587 ekip ve bin 904 personel görevlendirilmiştir. EDS sistemleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri de 24 saat esasına göre çalışacaktır. Bayram boyunca trafik ve asayiş denetimleri özel hassasiyetle sürdürülecek" dedi.

En büyük risk: hız ihlali

Kazaların en büyük sebebinin hız ihlali olduğunu belirten Yavuz, "İlimizde ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 43.6’sı hız ihlalinden kaynaklanıyor. Sürücülerimizin mutlaka trafik kurallarına riayet etmesi, emniyet kemeri takması ve özellikle aşırı hızdan kaçınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık ve gıda denetimleri artırıldı

Bayram süresince sağlık hizmetlerinin aksamaması adına tüm hastanelerde nöbet planlaması yapıldığını söyleyen Vali Yavuz, "36 ambulans, 3 UMKE ekibi ve 108 personel 7/24 görevde olacak. Ayrıca gıda güvenliği için Tarım İl Müdürlüğü denetimlerini artırdı. Kurban kaynaklı sağlık risklerine karşı vatandaşlarımız ‘Tarım Cebimde’ uygulamasından destek alabilir" dedi.

Çevre temizliği uyarısı

Vali Yavuz, çevre temizliği konusunda da uyarıda bulunarak, "Kurban kesim yerlerinin dışında hayvan kesimi yapılmaması ve atıkların gelişi güzel çevreye atılmaması gerekiyor. Kurban ibadetinin ruhuna uygun davranılmalı, çevreye rahatsızlık verilmemelidir" şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, son olarak Malatyalı hemşerilerinin, aziz milletin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.