Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik denetimlerine katılarak sürücülere uyarılarda bulunup çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Cumapazarı mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan uygulamaya katıldı.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve trafikte dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunan Vali Yavuz, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek, hız kurallarının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sakıncaları, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama yapılmaması hususları başta olmak üzere birçok konuda vatandaşları uyardı.

Yavuz, araçlarda bulunan çocuklara da trafik kurallarına uymayan ebeveynlerini uyarmaları için kırmızı düdük dağıttı.